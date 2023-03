Ahmed Laaouej est contre la nouvelle réforme fiscale: “Ce sont ceux qui ont plus de 1,25 million d’euros de patrimoine qui doivent payer"

”Pour l’instant, ça ne va pas”, estime le député socialiste. “Baisser l’impôt sur les revenus du travail, c’est évidemment essentiel, important, mais encore faut-il que ce soit ciblé. Cela ne sert à rien de faire des chèques à des gens qui n’en ont pas besoin, des gens qui gagnent des hauts revenus, des directeurs de banque, des cadres, etc. Ce que l’on veut, nous, c’est mieux cibler la baisse de l’impôt, sur les bas et moyens revenus, ceux qui en ont besoin.”

Reste à savoir ce que Ahmed Laaouej considère comme "riche". "Lorsque l'on a déposé notre proposition d'un impôt sur les grands patrimoines, on mettait la barre à 1,250 million d'euros de patrimoine d'habitation hors habitation et les avoirs professionnels", a-t-il expliqué.

À lire aussi

”D’un autre côté, le ministre explique qu’il veut financer tout ça par des augmentations de TVA, notamment sur certains produits de base. Et là, on n’est pas d’accord. Ce n’est pas le moment de le faire. Les gens n’en peuvent plus. On sait que le panier de la ménagère a augmenté. Ce n’est certainement pas le moment de relancer une spirale inflationniste. Si on augmente les taxes sur la consommation, ça va alourdir aussi la charge des pensionnés, des allocataires, eux, ils n’auront pas de réduction d’impôt sur le revenu du travail. “

”Les classes moyennes proportionnellement vont moins recevoir que certains hauts revenus mais qui pourtant n’en ont pas besoin et les augmentations de taxes sur la consommation, ça va pénaliser tout le monde… Ce n’est pas acceptable.”

Là où le chef de groupe PS à la Chambre est aligné avec le ministre Van Peteghem, c’est sur la neutralité budgétaire que doit atteindre cette réforme fiscale. “Et pour ça, nous, on a des solutions. Il faut financer cette baisse de l’impôt sur le travail en mettant à contribution les revenus du capital. Il faudrait aussi augmenter la fiscalité sur les plus-values sur actions.”

Laaouej veut mettre à contribution “ceux qui ont les épaules les plus larges, en particulier ceux qui bénéficient de revenus du capital”.