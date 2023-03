Il y aurait plusieurs millions d’euros d’argent public à aller rechercher, selon certaines estimations. On jugera sur pièce. Le bureau de la Chambre des représentants (son organe de gestion) a annoncé mercredi son intention de récupérer les pensions complémentaires indûment perçues depuis 1981 par d’anciens présidents et hauts fonctionnaires de l’assemblée parlementaire. Le combat juridique s’annonce long et difficile. Mais que coûte aux contribuables la Chambre des représentants ? Selon le budget 2023 de l’État fédéral, sa dotation annuelle s’élève 169,36 millions d’euros, en hausse de 9,7 % par rapport au budget initial 2022 (154,34 millions).