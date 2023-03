La Wallonie, la Chambre, l’Europe, autre chose... Que fera “l’artiste” Elio Di Rupo en 2024 ?

Elio Di Rupo (71 ans) est insondable quant à ses intentions futures. Même s’il a une idée quant au rôle qu’il entend jouer pour son parti à l’avenir, il se gardera bien de l’annoncer tant il sait que les déclarations trop précoces peuvent nuire à une ambition. Surtout, il sait aussi que, cette fois-ci, il n’est plus le seul à décider. En ralliant la capitale wallonne après les élections de 2019, il a passé la main à Paul Magnette pour la présidence du parti. Lui-même, d’ailleurs, évite de répondre à la question de l’avenir de son prédécesseur, lorsqu’on la lui pose. “Ah, nous verrons bien” se contente-t-il de dire avant de passer à autre chose.

À lire aussi

Une sortie honorable

Le PS, attentif à lui ménager une sortie honorable scrute les postes internationaux qui pourraient lui convenir. Mais, il y en a peu et Di Rupo n’en voudrait pas. De toute façon, il semble entendu – même si en politique rien n’est jamais définitif – que l’actuel ministre-Président portera le poids du plan de relance wallon et de cette législature pas comme les autres – Marquée par le Covid d’abord et par de terribles inondations ensuite – jusqu’au bout. Si le navire devait couler autant alors que ce soit avec ce capitaine-là à la barre. Le premier des Wallons – qu’il est, pour la troisième fois en 25 ans – ne devrait pas rempiler si le PS a une nouvelle fois l’occasion de s’emparer du poste en 2024. Parce que de plus jeunes que lui trépignent d’y faire leurs preuves et que d’autres estiment qu’il fait déjà le mandat de trop.

Elio Di Rupo, de son côté, le répétera inlassablement : il travaille tant et plus et n’a aucune raison de s’intéresser à ces questions politiciennes pour l’instant. Néanmoins, il continue de cultiver sa notoriété avec intensité. Sa présence sur les réseaux sociaux, assurée par un conseiller trois fois plus jeune que lui mais qui vit, pense, dort et rêve en Tik Tok et autre Instagram, lui assure depuis de nombreux mois une popularité importante auprès de ces fameux “jeunes”.

Le PS, dès lors, pourra-t-il se passer lors de la constitution de ses prochaines listes électorales, d’un tel faiseur de voix ? Le hic, c’est qu’il est du Hainaut et que les places en tête de listes pour la Chambre comme pour la Région wallonne seront chères. On pourra toujours le caser à la fin d’une liste pour pousser celle-ci et faire son siège tout seul, quelle que soit l’assemblée, mais c’est un sort que l’on réserve en général à quelqu’un qui serait sur le départ.

L’Europe, comme d’autres avant lui

Et puis il y a l’Europe. Le PS qui est frappé de plein fouet par le Qatargate qui a emporté Marc Tarabella et qui place Marie Arena dans une drôle de situation doit se refaire une santé. Il faudra un homme et une femme pour tenter de décrocher deux sièges au moins. Di Rupo pourrait donc en être. Il finirait ainsi sa carrière gentiment, comme d’autres avant lui au sein d’un hémicycle, où il est sans doute moins facile de faire entendre sa voix que dans les assemblées belges, qu’il connaît beaucoup mieux. Il faut dire qu’avant lui, les anciens Premiers ministres – pour ceux qui l’auraient oublié, il a aussi occupé cette fonction entre 2011 et 2014 – avaient, pour la plupart, l’habitude de partir vers les institutions européennes. Jean-Luc Dehaene et Guy Verhofstadt vers le Parlement européen et plus tard, Herman Van Rompuy et Charles Michel vers la présidence du conseil européen. Sortir du poto poto belgo-belge, c’est aussi ce qu’ont fait d’anciens présidents de partis comme Olivier Chastel et Benoît Lutgen. Mais Di Rupo l’aime, ce poto poto. Il en maîtrise les codes.

À lire aussi

Quant à un éventuel mandat de commissaire européen, il faut quand même rappeler qu’il entre en ligne de compte lors des négociations pour la formation du gouvernement fédéral. Trop aléatoire, sans doute.

Enfin, il semble utile aussi d’évoquer la possibilité de le voir prendre la présidence d’une assemblée. Un mandat qui, bien entendu, est déterminé par le scrutin, puisque, pour occuper cette fonction, il faut être élu député de l’assemblée concernée. Pour les socialistes qui l’ont occupé dans le passé (Collignon, Happart et Marcourt), la présidence du Parlement wallon faisait office de porte de sortie, mais il ne faut pas exclure celle de la Chambre qui jouit encore d’un certain prestige.

Une chose est certaine, on voit mal le PS le mettre à la pension d’autorité. Paul Magnette le sait. À lui de trouver la meilleure solution pour ne pas empêcher à ce peintre de la politique de continuer à peindre, mais avec des plus petits pinceaux peut-être.