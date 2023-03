Le plan anti racisme se fait attendre depuis 22 ans

Néanmoins, il apparaît que la ministre wallonne en charge de dossier, Christie Morreale (PS) annonce le volet wallon du plan pour les prochaines semaines. “Ce ne sera pas prêt pour le 21 mars (NdlR : date de la journée mondiale contre l’élimination de la discrimination) mais nous sommes en phase de finalisation”, explique la porte-parole de la ministre.

À lire aussi

Un plan en trente mesures

Du côté du PTB, dans l’opposition au Parlement wallon, on demande à voir. “Malgré les annonces des ministres socialistes Morreale et Collignon, aucune contribution n’a encore été adoptée. Ils tournent donc ainsi le dos à leurs obligations en termes de lutte contre le racisme. La semaine dernière, la ministre de l’Égalité des chances Christie Morreale a indiqué qu’un plan wallon contenant une trentaine de mesures était sur le point d’être finalisé. Mais comment la croire ? En décembre 2020, la ministre disait déjà vouloir mobiliser le gouvernement le plus rapidement possible en ce sens. Mais deux ans et demi plus tard, il n’y a toujours rien sur la table”, dénonce le chef de groupe PTB, Germain Mugemangango. Il précise en outre qu’en Flandre, les choses sont au point mort.

Pour le PTB, en matière de discrimination au logement, la Wallonie ne suivait pas ce qu’elle annonçait. “En 2021, les équipes d’Unia, ont ouvert plus de 300 dossiers à ce sujet. Et dans presque 30 % des cas, le critère de discrimination était la prétendue “race”. En décembre, on apprenait du ministre Collignon, en charge du logement, qu’un projet de décret à ce sujet était en cours d’adoption par le gouvernement. Aujourd’hui nous sommes en mars, mais force est de constater qu’on ne voit toujours rien venir”. Au cabinet Collignon, on annonce la troisième et dernière lecture du texte pour les semaines à venir.

”Nous affirmons que notre action globale en faveur de l’élimination totale du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée et les recommandations contenues dans le programme d’action relèvent d’un esprit de solidarité et de coopération internationale et sont inspirées par les buts et principes de la Charte des Nations Unies et des autres instruments internationaux pertinents”, déclaraient les participants de la conférence de Durban à la fin de celle-ci. Manifestement en Belgique il n’y avait pas urgence.

“Vingt-deux ans après Durban, alors que des pays comme la France, les Pays-Bas ou l‘Allemagne ont un plan depuis longtemps, voire en sont déjà à leur deuxième, la Belgique n’en a toujours pas”, conclut Mugemangango qui annonce qu’à l’appel de la plateforme 21/03, qui organise une série d’actions dans tout le pays, ce dimanche, le PTB participera à plusieurs d’entre elles.