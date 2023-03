Philippe Henry : "Isoler son bâtiment, cela va devenir obligatoire progressivement"

Sur la prime liée à la rénovation en Wallonie

”Pour cette année 2023, on a un budget de 90 millions d’euros. Plus du double de ce qui a été consacré l’année dernière. Depuis la crise, de plus en plus de personnes souhaitent isoler leur bâtiment et réduire leur consommation d’énergie. Et donc le gouvernement accompagne le citoyen par des primes et des prêts de plus en plus grands. On cherche à booster la rénovation des bâtiments”, détaille Philippe Henry.

Mais qui a droit à ces primes? “Tout le monde”, répond le ministre de l’Énergie. “Mais il y a une variation des montants en fonction des niveaux de revenus. Jusqu’à fois six. Ça peut aller jusqu’à 60€ du mètre carré pour rénover sa toiture, par exemple. Le toit est vraiment un des premiers éléments importants. Beaucoup de chaleur est perdue par cet endroit”.

Le ministre reconnaît que l’information n’est pas toujours simple à trouver concernant les différentes primes: “On travaille à simplifier l’information disponible”. Le site de référence est jediminuemafacture.be. Un accompagnement peut être également effectué par le numéro de téléphone 1718.

Sur l’isolation des bâtiments

”Isoler son bâtiment, cela va devenir obligatoire progressivement. Mais c’est complexe. Parfois, les communes sont débordées de demandes. À court terme, on n’est donc pas dans une obligation mais on va y aller progressivement dans les prochaines années. À chaque achat de bâtiment, vers 2026-2027 probablement, vous devrez atteindre un certain niveau énergétique dans les 5 ans après achat. D'ici 2050, on devra atteindre le niveau A du PEB, au niveau européen”.

”Aujourd’hui, en Wallonie, plus de la moitié des bâtiments sont au plus mauvais niveau du PEB. Au niveau F et G. La moitié des habitations wallonnes sont des passoires énergétiques. Il y a beaucoup trop peu de bâtiments en PEB A”, souligne Philippe Henry. Un partenariat est donc mis en place avec le secteur de la construction.

Sur les autoroutes pour les vélos

Philippe Henry étant également ministre de la Mobilité, LN24 est revenu sur les futures “autoroutes pour vélo”. Philippe Henry détaille le projet: “Ce sont des cheminements de longue durée qui sont très efficaces à vélo, pour ne pas être pris dans la circulation. Ces 10 cyclostrades sont là pour effectuer de longs déplacements et rejoindre les grandes villes”.

”Aller de Wavre à Bruxelles, ce sera possible Les travaux sont planifiés pour cette année-ci et l’année prochaine. C’est une réalité qui se traduit maintenant.”

Sur les bornes pour recharger sa voiture

Concernant les voitures électriques, le ministre de la Mobilité a indiqué qu’il fallait de plus en plus de bornes. “Un plan de déploiement est en cours avec la Sofico pour avoir des bornes autoroutières de recharge rapide tous les 60 kilomètres. D'ici 2026, il devrait y avoir 4.000 bornes installées en Wallonie.”

