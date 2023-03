Jean-Claude Marcourt revient pour la première fois sur le dossier Qatargate : “Je ne voulais pas aller à Dubaï”

L’ancien président du Parlement wallon sort enfin de son silence. “Trois mois m’ont permis de sortir de l’émotion et d’en revenir un peu à la raison. J’ai été blessé parce que j’ai trouvé ça injuste. Ce ne fut pas un moment agréable à vivre, ni pour moi et ni pour mes proches. Aujourd’hui, j’ai digéré mais il faut vraiment avoir le cuir épais en politique.”

Malgré sa démission, le socialiste reste sur ses positions. “Je ne reconnais aucune faute, ni dans mon chef ni dans celui du bureau. J’ai simplement démissionné pour tenter de restaurer un climat plus serein au parlement”, explique-t-il à nos confrères de Sudinfo.

Après la tempête médiatique subie par Jean-Claude Marcourt, l’homme politique ne trahit pas son parti ni son président (ndlr, Paul Magnette). “J’ai toujours été loyal vis-à-vis de tous mes présidents de parti et je ne vais pas changer aujourd’hui. J’ai tourné la page mais les institutions doivent vraiment s’interroger sur cette pression des réseaux sociaux.”

Interrogé sur le fameux voyage à Dubaï, l’intéressé se défend bec et ongles. “Je rappelle que je ne voulais pas aller à Dubaï, mais ce sont les chefs de groupe de la majorité qui ont insisté pour que j’y aille. Le seul moyen de ne pas dépenser, c’était de ne pas y aller. Mais ils m’ont dit : vas-y ! Et en pleine Exposition Universelle, les frais d’avions et d’hôtels étaient malheureusement incompressibles.”