Le PTB n’interdit plus à ses militants d’être propriétaires ou de toucher un héritage

La question de la propriété, mais aussi des héritages des militants, élus et dirigeants du parti, constitue également un enjeu pour le PTB. À l’origine, le parti s’opposait au concept de propriété d’un logement. “Dans le parti et dans certaines provinces plus spécifiquement, il y a un assez grand nombre d’achats de maisons. Pourtant, les directives étaient claires : pas d’achat. Le parti veut s’opposer à cette tendance et propager une application correcte des directives”, peut-on lire dans une archive du comité central datant de 1982.

Cette archive établit également que “la règle est que les militants donnent leur héritage au parti”.

La doctrine s’est cependant fortement assouplie depuis lors. Le parti a renoncé à la doctrine communiste, remplacée par un socialisme dit 2.0.

”Ces deux règles n’existent plus depuis 30 ans, assure Germain Mugemangango, porte-parole du PTB. Beaucoup de membres militants du PTB sont d'ailleurs propriétaires.”

Conserver tout son héritage pour soi n’entre par contre toujours pas dans le logiciel du parti, du moins pour les militants. Dans son résumé des règles de cotisations, datant de 2016, le PTB juge que “les héritages sont une des plus grandes sources d’inégalités dans notre société”. Le parti ajoute que “le responsable cotisations de la province peut examiner avec le militant qui reçoit un héritage ou un grand don comment celui-ci pourrait contribuer à un projet social”.

”L’idée reste que les héritages doivent être donnés au parti, car c’est bourgeois, souligne Pascal Delwit, politologue à l’ULB. Les maisons médicales sont d’ailleurs issues d’héritages de leurs membres, pour l’essentiel. En théorie, un cadre ne peut pas acheter une maison, il doit pouvoir bouger tout le temps. Et s’il perçoit un héritage, il doit le transmettre au parti, ou du moins, cela fait l’objet d’une transaction. On n’est plus dans l’obligation formelle actuellement, mais il doit y avoir un débat pour les militants du premier niveau.”