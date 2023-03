Dimanche, les principaux ministres du gouvernement De Croo ont procédé à un examen approfondi du rapport du comité de monitoring, transmis jeudi et présenté vendredi en kern, et analysé ligne par ligne les mesures prises dans le budget initial d'octobre, a-t-on appris au cabinet du Premier ministre. Des groupes de travail ont été constitués pour les mesures dont la mise en œuvre n'a pas encore permis d'atteindre les retours escomptés. Une discussion plus générale sur la trajectoire à suivre pour les prochains mois a également eu lieu, ainsi qu'un examen préliminaire des dépenses qui s'imposent, comme celles liées à l'asile ou la guerre en Ukraine.

Ce week-end, face aux prévisions budgétaires préoccupantes de la Belgique, des voix se sont fait entendre pour la mise en œuvre de réformes structurelles, notamment en matière d'emploi ou de pensions. Ces sujets ne seront pas abordés dans le cadre des discussions budgétaires.