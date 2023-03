Herman De Croo a remboursé 210 819,65 euros à la Chambre pour des indemnités reçues à tort

Cette décision fait suite au constat d’illégalité de versements perçus par des hauts fonctionnaires ainsi que par des ex-présidents de la Chambre des Représentants (Herman De Croo lui-même et le N-VA Siegfried Bracke). Un constat qui avait été établi récemment par deux avis juridiques.

L’ancien président des libéraux flamands et ancien ministre de l’Éducation nationale ne veut pas tergiverser et a transmis ce lundi une lettre à la présidente de la Chambre, Eliane Tillieux (PS), afin de l’informer du remboursement de la somme indue.

Sans attendre la décision du parlement

Dans ce courrier, Herman De Croo s’explique : “Ce 20 mars 2023, je verse le montant de 210 819,65 euros” sur un compte au nom de la Chambre des Représentants. “Ayant été précédemment atteint par le cancer, je connais la lutte contre cette maladie, et c’était mon intention de verser ce montant à la Fondation contre le Cancer. Mais s’il apparaît que j’ai reçu cette indemnité à tort, elle retourne évidemment à la Chambre. Je ne connais pas encore la décision de notre parlement, mais je ne veux pas attendre jusqu’au moment où la Chambre aura montré que cette indemnité aurait été versée à tort, à moi et à d’autres collègues.”

Herman De Croo se défend de toute faute

Le ministre d’État souhaite toutefois se défendre. Selon lui, il ne peut être tenu responsable de cette situation. “La politique est en ce moment dans la tempête, et je souhaite montrer l’exemple, pour éviter que ma réputation soit ternie sans que je puisse me défendre […]. Ma décision de rembourser cette indemnité ne peut donc en aucun cas être considérée comme la reconnaissance d’une faute quelconque. À cet égard, je souhaite souligner qu’en aucune manière, je n’ai été impliqué dans l’attribution de cette indemnité. C’est le Collège de Questeurs qui a pris ces décisions en 1998 et 2003.”

Il avait renoncé à 570 000 euros

Après les élections de 2019, en présidant provisoirement le parlement flamand, Herman De Croo avait permis d’éviter que les députés du nord du pays prêtent serment entre les mains de Filip Dewinter, figure historique du Vlaams Belang. Après cette séance d’installation, il avait démissionné et avait ainsi renoncé à une indemnité parlementaire de départ de 570 000 euros à laquelle il avait pourtant droit.

Dans sa lettre, le libéral flamand a souhaité rappeler cet épisode à l’actuelle présidente de la Chambre : “Je souhaite aussi vous faire remarquer que lors de ma prestation de serment au Parlement flamand, après avoir durant 51 ans et 4 mois été élu direct comme membre du Parlement, j’ai renoncé à mon indemnité de sortie normale qui a sans doute été reçue par la plupart de mes collègues, conformément au règlement en la matière.”