Pensions à la Chambre: "Il est temps de prendre ses responsabilités", selon les Verts, qui proposent un plan d'actions

"Après la juste indignation, il est temps de prendre ses responsabilités. Ce qu'il faut, ce sont des réformes structurelles. En tant que société, nous devons investir dans la politique et la démocratie, mais cela doit se faire avec plus d'éthique et de transparence", a déclaré le chef de groupe, Gilles Vanden Burre, aux côtés de son collègue Kristof Calvo.

A la suite de l'affaire des bonus pensions allouées à d'anciens présidents et hauts fonctionnaires de la Chambre, la présidente, Eliane Tillieux (PS), a demandé un audit à la Cour des comptes. Les Verts souhaitent qu'il porte sur tout le fonctionnement de l'assemblée et ne se limite pas aux seules pensions.

A leurs yeux, pour optimaliser le fonctionnement du parlement fédéral, une plus grande coopération entre la Chambre et le Sénat s'impose, un réviseur d'entreprise doit être associé au contrôle des comptes, le rôle des organes de gestion doit être mieux défini, le candidat président de la Chambre doit présenter sa vision du fonctionnement de l'institution, etc.

Les Verts estiment également que l'indemnité de sortie actuelle des parlementaires doit évoluer vers une forme de préavis "plus sobre" et prévoir un droit au chômage. Les indemnités pour les fonctions spéciales (par exemple président de commission ou chef de groupe) doivent également être limitées. "Seule une indemnité modeste pour la charge de travail se justifie encore", soulignent-ils. Quant aux collaborateurs supplémentaires liés à ces fonctions, ils devraient être affectés au fonctionnement général du parlement, par exemple les secrétariats de commission.

Les écologistes visent aussi les partis politiques et remettent en avant leurs propositions en vue d'une réforme globale du financement de ceux-ci.