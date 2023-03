David Clarinval s’exprime sur la crise chez Delhaize et regrette les “caricatures” des magasins franchisés : “C’est scandaleux”

Le conflit social chez Delhaize, enseigne belge historique absorbée il y a quelques années par la Néerlandaise Ahold (Albert Heijn, bol.com...), a suivi l’annonce de l’entreprise, le 7 mars, qu’elle compte faire passer sous statut de franchisés tous les magasins qu’elle gère encore en propre, soit 128 enseignes (sur 764). Pour le ministre des Indépendants, cet évènement démontre surtout l’importance “d’avoir une forme de réforme du marché du travail”.

Le coût, pour la chaîne de supermarchés, de faire fonctionner une boutique un dimanche serait par exemple trop élevé dans les magasins intégrés, ce qui expliquerait en partie que l’on pousse vers de plus petites structures franchisées où les conditions de travail sont plus flexibles, explique-t-il en substance. “En Belgique on a beaucoup trop de rigidité, beaucoup trop de difficulté pour un employeur à pouvoir gérer de manière moderne une entreprise”. Or, dans l’exemple de l’ouverture du dimanche, “des travailleurs sont prêts à travailler le dimanche, il faut arrêter de caricaturer”, lance David Clarinval.