La Défense va investir 23 millions d’euros dans une chambre de destruction d’armes chimiques

Plus d’un siècle après la fin de la Première guerre mondiale, des centaines de munitions et projectiles datant de cette époque sont encore retrouvés chaque année en Belgique, en particulier en Flandre occidentale. Le Sedee (le Service d’enlèvement et de destruction d’engins explosifs), qui relève de la composante Terre de la Défense, a entre autres pour mission de neutraliser ces engins. C’est dans cette optique que la Défense compte investir 23,57 millions d’euros dans une nouvelle chambre de détonation confinée (CDC ou contained detonation chamber), a appris La Libre Belgique. La mise en service est attendue en 2026.