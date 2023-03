Alexander De Croo évoque les attentats de Bruxelles, 7 ans après: "On n'a pas su donner le support auquel les gens avaient droit"

Le procès en cours est un "élément important", a noté Alexander De Croo en ce septième anniversaire du funeste 22 mars 2016 et des attaques lors desquelles 32 personnes avaient perdu la vie et des centaines d'autres avaient été blessées. Mais le moment, très particulier, reste symbolique chaque année et il est important de se rappeler de ce qu'il s'est passé et de se souvenir des victimes et de leurs proches, a-t-il insisté.