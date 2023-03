Georges-Louis Bouchez désapprouve le recours à la majorité alternative : “la seule chose que l’on va générer c’est de l’instabilité politique”

Une position qui ne réjouit pas le PS qui est pour la création de ce cursus. Si les négociations se poursuivent dans les coulisses, l’opposition pourrait former une majorité alternative afin de contourner la position du MR. Une manœuvre que n’approuve pas l’homme de droite. “Si on commence comme cela, qu’à chaque fois qu’un dossier ne convient pas à l’un ou l’autre partenaire et qu’on décide de faire une majorité alternative, la seule chose que l’on va générer c’est de l’instabilité politique. Le pays sera alors ingouvernable.”

De son côté Georges-Louis Bouchez est contre ce projet car il ne résoudra pas le problème de pénurie de médecins en Wallonie. Pire, cela ne ferait que creuser le budget en définançant d’autres études. “Je ne pense pas que ce projet soit le meilleur remède à la situation de pénurie. Si l’en prend l’exemple de Liège, qui possède une faculté de médecines, la pénurie est plus importante qu’à Namur qui ne possède pas de facultés dans cette branche.”

Suite aux interrogations du plateau, Georges-Louis Bouchez tient à appeler au calme. “J’invite tout le monde à garder son sang-froid. Il y a de nombreux arguments autour de la table et nous allons essayer de trouver un chemin qui permet de satisfaire tout le monde”, explique-t-il avant de souligner la position de Jean-Marc Nollet. “Il se montre très constructif dans ce dossier. Il est un élément qui permet au dialogue d’avancer.”

Georges-Louis Bouchez restera-t-il alors sur ses positions jusqu’à mardi prochain ? Le président du MR ne se mouille pas. “Nous sommes pour le respect de nos principes et surtout pour le respect d’une qualité de formation.”