”C’est plus facile de faire un skatepark avec les Talibans, ou ici en Afrique du Sud, qu’à Bruxelles”

La journée de vendredi a débuté par une visite au GIDZ, à Johannesburg, où le diamantaire anversois Pluczenik a ouvert une usine de diamants. La délégation s’est ensuite rendue au cœur de cette cité de près de 6 millions d’habitants.

Entre bidonvilles et maisons aux murs surmontés de barbelés, c’est dans ce quartier précarisé de l’une des villes au plus haut taux de criminalité au monde, qu’a été installé Skateistan, une école de skateboard à finalité sociale. Le but : se servir du skateboard pour aider à l’émancipation de 940 enfants en situation précaire.

Les éducateurs travaillent avec des gens du quartier, et fournissent aussi un repas à des jeunes pour qui il s’agit, parfois, du seul de la journée. La finalité est également de leur permettre, après l’école, de sortir de la rue et de s’extraire des mauvaises fréquentations.

La visite du roi, qui a manqué à plusieurs reprises d’être annulée pour des raisons de sécurité, a finalement bien eu lieu.

Le roi Philippe sur un skate board

Car la piste de skate se trouve en plein milieu de barres d’immeubles, à la vue de tous les voisins. Pour l’occasion, elle a été recouverte d’une tonnelle massive, afin d’éviter d’éventuels jets de projectiles.

Après une brève hésitation, bien aidé par une jeune skateuse, le roi Philippe est monté sur une planche de skate – du moins pour la photo – sous les acclamations des jeunes présents sur place.

”Ici, c’est une safe place”

”Venir ici, faire du skate, ça me permet de me détacher du stress. C’est une safe place (endroit sûr) ”, pointe un jeune de 16 ans, membre du programme. “Le Skate board, ça change ma vie. Quand je suis ici j’oublie tout le reste, la négativité, parce que, à l’extérieur, c’est… (il grimace)”

Skateistan s’est implantée à l’origine en Afghanistan, mais existe aussi au Cambodge, et depuis 2014, en Afrique du Sud.

Cette école de skate a des accents belges puisqu’elle a été financée grâce aux dons de The Skateroom, une start-up bruxelloise qui propose à des artistes de créer des œuvres d’art sur des planches de skate. La start up a également reçu l’aide de hub.brussels pour son développement à l’étranger.

guillement Je distribue entre 10 % et 50 % du chiffre d’affaires pour financer tous ces projets”

”Je fais faire une série d’éditions artistiques de planches de skate par les plus grands artistes belges, mais aussi par Jeff Koons (célèbre artiste américain d’art contemporain), expose Charles-Antoine Bodson, le créateur de la start-up bruxelloise. Je les vends puis je redistribue entre 10 % et 50 % du chiffre d’affaires pour financer tous ces projets. Ce projet en Afrique du Sud a coûté 350 000 dollars à la base. Le point de départ est d’avoir une infrastructure pour appliquer les programmes. Ensuite, si on ne finance plus, cela risque être occupé par les sales ketjes du quartier et ce ne serait plus un outil d’insertion, ni de mixité et de cohésion. Nous offrons donc toujours au moins deux ans de soutien financier pour les programmes. Nous n’intervenons pas dans la sélection des jeunes. Les gens d’ici connaissent beaucoup mieux leur réalité que moi.”

SOWETO, SOUTH AFRICA - MARCH 24 : State Visit of King Philippe and Queen Mathilde to South Africa (Day 3) - Queen Mathilde visits of the Emuseni day Care Centre (CECD) - King Philippe & Queen Mathilde visit the Hector Pieterson Museum in Soweto - King Philippe & Queen Mathilde visit the Skateistan's skate school - King Philippe & Queen Mathilde visit Beka-Shreder (solar pole production line, fiberglass pole production line) - Return event hosted by King Philippe & Queen Mathilde in honor of Matamela Cyril Ramaphosa President of South Africa on 24, 2023 in Soweto, South Africa, 24/03/2023 ( Photo by Didier Lebrun / Photonews ©DLE

Cet entrepreneur bruxellois, fils du célèbre homme d’affaires Philippe Bodson, ancien CEO de Glaverbel et de Tractebel, est également le fondateur des bons Bongo. Il a tenté d’implanter un Skateistan au cœur même de Bruxelles.

Son enthousiasme peu commun a toutefois été douché par les réalités institutionnelles de notre capitale. “Quand on a commencé à parler de Molenbeek dans l’actualité, ça m’a tellement énervé que j’ai dit : 'On doit faire un skatepark et ce doit être à Molenbeek'. Parce que si on le fait dans le bois de la Cambre, il n’y aura que les Ucclois qui iront. Ma fille est la même que n’importe quel gamin sur le skate, c’est ça la philosophie du skate. C’est un outil de mixité considérable. J’ai donc voulu faire un skatepark avec l’aide d’artistes belges. Je suis allé voir plusieurs personnes et ministres. On m’a dit : 'Je ne comprends pas' ; 'Attends' ; 'C’est le fédéral, c’est le communal' ; 'Les élections sont dans deux ans', etc. Je suis parti du bureau et j’ai dit : 'Ciao, je me barre'. J’ai essayé d’avoir du soutien pour obtenir un terrain à Bruxelles, mais ça semblait tellement compliqué ! C’est plus facile de faire un skatepark en Afghanistan, avec les Talibans, avec qui je me suis retrouvé, qu’à Bruxelles. C’est lamentable parce qu’avec 350 000 euros, on peut y faire le plus beau skatepark européen.”

Rudi Vervoort (PS) qui se trouvait sur place ne semblait pas si pessimiste. Le ministre-président bruxellois assure que les discussions sur le sujet ont repris durant cette visite d’État. “C’est le genre de projets qu’on pourrait développer à Bruxelles, avec le soutien du roi.”