L'UMONS se réjouit de la création de Masters en médecine: "la sagesse a prévalu"

"Après plusieurs semaines de discussions, parfois tendues et à l'issue incertaine, les partenaires de la majorité au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles se sont finalement rangés aux arguments factuels et aux données objectives développés dès le dépôt de leur demande d'habilitation par l'UMONS et l'ULB. Cette demande avait d'ailleurs franchi sans écueil l'étape du conseil d'administration de l'ARES dès le 20 décembre dernier", a indiqué l'institution dans un communiqué.