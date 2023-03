Qatargate : Marc Tarabella transféré à la prison de Marche-en Famenne

Selon les informations de Sudinfo, l’eurodéputé Marc Tarabella, inculpé dans le scandale de corruption présumée au Parlement européen, a été transféré à la prison de Marche-en-Famenne. Jusqu'ici, l'homme était détenu préventivement à la prison de Saint-Gilles. Cette prison est plus proche de son domicile et plus facile d'accès pour ses proches qui lui rendent régulièrement visite.