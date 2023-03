Lancé dans le cadre du dispositif 'Alter Egales', dont l'objectif est de mettre en réseau des associations ou organisations féministes, l'appel soutiendra le développement de projets et d'actions dans les compétences de la Fédération. Ils pourront porter sur des thèmes tels que la lutte contre le sexisme, le harcèlement et le cyberharcèlement; les violences conjugales en ce compris la problématique des enfants exposés à ces violences; les violences gynécologiques et obstétricales; les mutilations génitales féminines et les mariages forcés, et sur toute thématique liées aux violences faites aux femmes et aux filles, favorisant le changement des mentalités.

Cet appel à projets est ouvert du 27 mars au 8 mai 2023. Un formulaire en ligne est à compléter et deux séances d'informations sont prévues à destination des associations et opérateurs intéressés.

"La lutte pour les droits de femmes est un combat quotidien, et la lutte contre les violences dont elles sont victimes constitue encore et toujours un enjeu majeur. Ce nouvel appel à projets, qui vient concrétiser une mesure du Plan droits des femmes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, permettra notamment de financer des études, des formations, des campagnes de sensibilisations à l'attention des femmes qui subissent ces violences, mais aussi des hommes qui les commettent", a commenté la ministre Linard.