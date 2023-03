"Un risque potentiel pour la sécurité": la N-VA veut renforcer l’interdiction de l’usage de TikTok

Le 10 mars, le Conseil national de sécurité (CNS) décidait d’interdire aux ministres, aux membres de leur cabinet et aux fonctionnaires fédéraux l’usage de l’application TikTok sur leurs appareils professionnels – tels que les téléphones mobiles et les tablettes. Cette interdiction reposait sur une analyse de la Sûreté de l’État et un avis du Centre pour la cybersécurité (CCB). Selon eux, le réseau social chinois comporte des failles de sécurité qui rendent possible un espionnage des données de ses utilisateurs.

Une série de pays occidentaux ont pris des décisions similaires ces derniers temps. Et les autres niveaux de pouvoir en Belgique ont suivi le mouvement.

Au carnaval de Tournai

Pourtant, la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), reste présente sur TikTok. Il y a quelques jours, elle publiait encore une vidéo d’elle au carnaval de Tournai, aux côtés du ministre-Président wallon Elio Di Rupo (PS).

”En ce qui concerne mon utilisation des réseaux sociaux, se défendait Mme Dedonder le 2 mars à la Chambre, des précautions ont été prises pour éviter des fuites de données entre la sphère privée et la sphère professionnelle pour garantir la sécurité des informations qui me sont transmises. S’agissant de TikTok, l’application n’est de toute évidence pas installée sur mon téléphone professionnel ni privé, mais bien sur un téléphone uniquement dédié à cet effet.”

La ministre expliquait que l’utilisation de TikTok, “avec toutes les précautions d’usage”, lui permettait de s’adresser à des citoyens qui utilisent ce réseau social comme seul moyen d’information, et ainsi “répondre à de nombreux questionnements relatifs à l’actualité, relatifs à la guerre en Ukraine, ainsi qu’à défendre la position de notre gouvernement”.

On comprenait de cette réponse que la ministre n’avait pas l’intention de se retirer du réseau.

Un arsenal renforcé

Pour la N-VA, néanmoins, “il est nécessaire d’interdire l’utilisation d’applications et de logiciels qui présentent un risque potentiel pour la sécurité”. Le parti nationaliste propose de charger le SGRS (les renseignements militaires) d’identifier ces applications et de les inscrire sur une liste mise à jour chaque année. Une telle liste existe déjà, mais elle serait coulée dans la loi et son champ d’application étendu.

Avec une telle loi, la ministre Dedonder n’aurait plus l’occasion de publier des vidéos TikTok tournées dans son cabinet ou sur des bases de la Défense.

L’interdiction d’utilisation s’appliquerait à tous les appareils de communication électronique professionnels de la Défense, mais aussi aux appareils privés si ceux-ci sont aussi utilisés dans un cadre professionnel, sur un site de la Défense, ou dans le cadre d’un entraînement ou d’une opération militaire.

”L’interdiction concerne également le ministre lui-même et son cabinet”, insistent les nationalistes. Avec une telle loi, Ludivine Dedonder n’aurait plus l’occasion de publier des vidéos TikTok tournées dans son cabinet ou sur des bases de la Défense, comme elle le fait régulièrement.