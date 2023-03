La facture des futures frégates de la Marine belge explose de 800 millions d'euros

D'abord estimée à 1,06 milliard d'euros (estimation sur base du coût de la vie en 2017), la facture grimpe à 1,842 milliard d'euros, selon une nouvelle évaluation (base : mars 2022).

Le prix in fine payé sera même plus élevé puisqu'il faut tenir compte de l'inflation d'ici 2031, année du paiement de la dernière tranche de la facture. Le coût final passe ainsi de 1,228 milliard à quelque 2,025 milliards d'euros. Une hausse de 797 millions, ou 65 %, par rapport au montant initial.

Les Pays-Bas à la manoeuvre

C'est le 8 juin 2018 que le gouvernement Michel signait un accord de collaboration (un MOU) avec les Pays-Bas pour l'acquisition de quatre nouvelles frégates ASW (anti-submarine warfare) - deux par pays. Les Pays-Bas étaient chargés de mener à bien l'acquisition pour les deux nations.

L'Inspection des finances n'a pas pu remettre d'avis au gouvernement en raison d'informations manquantes sur le dossier...

"Le montant de [1,06 milliard d’euros sur base des prix de 2017] avait été inscrit explicitement comme un plafond ne pouvant être dépassé dans le MOU signé en 2018", souligne l'Inspection des finances dans sa note, confirmant des informations parues jeudi dans la presse flamande. Pourtant, le prix négocié par les Pays-Bas pour le compte de la Belgique dépasse bien les 2 milliards.

Selon une note de synthèse remise à la commission parlementaire chargée du suivi des achats militaires (qui en a discuté mardi et jeudi à huis clos), la moitié de cette augmentation vient de la hausse des coûts de main-d'oeuvre, des matériaux, des composants électroniques et du matériel militaire en général. L'autre moitié vient des choix techniques opérés durant la phase de conception des frégates.

La Défense devra compenser sur ses budgets

L'augmentation de la facture devrait recevoir l'aval du Conseil des ministres ce vendredi. L'Inspection des finances constate en effet qu'un accord a d'ores et déjà été conclu le 23 mars entre la Belgique et les Pays-Bas pour valider l'augmentation, "et ce, sans demande d’avis préalable à l’Inspection des finances, ce qui est contraire aux dispositions [légales]".

L'Inspection précise encore qu'elle n'a pas pu remettre d'avis au gouvernement en raison d'informations manquantes sur le dossier... Et elle termine en soulignant que la Défense devra assumer la hausse des coûts sur ses propres budgets.

Georges Dallemagne, député fédéral pour Les Engagés (opposition).

Dans l'opposition, le député Georges Dallemagne (Les Engagés), réclame un débat public sur l'acquisition des frégates. "Je refuse qu’on prenne une décision aussi lourde de conséquences sur le plan budgétaire et sur le plan de la sécurité sur un coin de table, à huis clos", a-t-il réagi. Lors de la réunion de jeudi de la commission sur les achats militaires, "on a appris que des programmes d'investissement de la Défense seraient gelés pour un montant de 760 millions d'euros", afin de compenser le coût des frégates. "On doit en connaître l'impact. Ce serait un scandale que le gouvernement valide le dossier ce vendredi sans débat public préalable."