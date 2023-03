Il existe une définition européenne de ce que doit être le beurre, mais en revanche, il n’existe aucune règle européenne définissant ce qu’est le beurre salé. À côté de cela, la loi belge stipule que la commercialisation du beurre et du beurre demi-écrémé qui contient plus de 1,5 % de teneur en sel est interdite. Ça veut dire qu’il n’existe pas de beurre salé belge, c’est illégal purement et simplement.

Une situation qui va bientôt changer après une bataille menée par le ministre fédéral David Clarinval, qui a réussi à convaincre le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke de le soutenir. Le récit de ce combat, Martin Buxant le développe dans son édito de ce jeudi sur LN24, à consulter dans la vidéo en tête d'article.