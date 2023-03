Magalie Plovie, députée bruxelloise et présidente de la COCOF, devrait être désignée par Ecolo comme candidate à la Cour constitutionnelle

En effet, Thierry Detienne, actuellement en poste comme juge à la cour constitutionnelle et ancien ministre wallon, va partir à la retraite.

Selon nos informations, Ecolo devrait décider de désigner Magali Plovie, députée bruxelloise mais aussi présidente de la COCOF (Commission communautaire française), comme candidate à la cour constitutionnelle. Magalie Plovie est également cheffe de groupe Ecolo au conseil communal de Forest.

Plusieurs candidatures, mais celle de Magalie Plovie est retenue en interne

Plusieurs candidats s’étaient signalés auprès du parti, mais c’est la candidature de Magalie Plovie qui a été retenue au terme d’une procédure interne. Un conseil de la Fédération d’Ecolo, sorte de parlement du parti, doit se tenir ce vendredi soir pour avaliser cette candidature.

Ni le parti ni Magalie Plovie n'ont souhaité faire de commentaires.

Selon nos informations, le choix de Magalie Plovie fait l’unanimité au sein de la direction du parti. “Je ne pense pas que la validation de cette candidature posera de difficultés en interne”, nous indique un poids lourd Ecolo.

Magalie Plovie, titulaire d’un master en droit obtenu à l’ULB, a travaillé durant 10 ans au cabinet d’Évelyne Huytebroeck. Elle a ensuite officié au sein de la société civile dans le Service de lutte contre la pauvreté. Au Parlement bruxellois, elle a été l’artisane principale de la mise en place des commissions délibératives du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, qui accueille des citoyens.

Cette candidature doit recueillir deux tiers des votes de l’assemblée pour être validée. Il s’agit normalement d’une simple formalité. Le candidat présenté par un parti (lorsque c’est son tour) est automatiquement accepté par les autres formations démocratiques. À une exception, cependant…

Les conséquences de l’échec de la désignation de Zakia Khattabi

Pour rappel, Thierry Detienne (63 ans) avait été proposé comme membre de la Cour constitutionnelle par Ecolo en 2020 après l’échec de sa collègue de parti, Zakia Khattabi à recueillir le soutien parlementaire nécessaire, après que le MR et la N-VA ont participé au rejet de sa candidature.

Trois ans plus tard à peine, Ecolo doit donc déjà désigner un nouveau candidat, sur son quota.

Une désignation comme juge à la cour constitutionnelle signifierait de facto la fin de la carrière politique de Magalie Plovie.

La Cour constitutionnelle compte six juges anciens parlementaires et six autres qui sont des spécialistes du droit.

La fonction de juge à la Cour constitutionnelle est rémunérée à hauteur de 8 500 à 10 000 euros brut par mois, ou entre 4 000 et 5 000 euros net. Mais il s'agit d'un emploi à vie.

