Denis Ducarme (MR) et Georges Dallemagne (Les Engagés) s’associent pour réclamer un rapport du Comité R sur TikTok

Les deux parlementaires ont écrit une lettre à Eliane Tillieux (PS), en sa qualité de présidente de la commission parlementaire chargée du suivi du Comité R, l’organe de contrôle des services de renseignement. “Des membres du gouvernement belge ou des gouvernements des entités fédérées, continuent […] à utiliser [TikTok]” malgré les mises en garde des services de sécurité, écrivent-ils. “Or, une utilisation de ce réseau au départ des téléphones privés de ces membres comporte encore des risques non négligeables.”

C’est la raison pour laquelle ils demandent à Mme Tillieux de solliciter un rapport au Comité R sur” les raisons qui ont conduit nos services de renseignements et le [Centre pour la cybersécurité] à alerter le gouvernement sur l’usage de ce réseau”, et à “établir sur le plan technique le niveau de risque et le détail des menaces qui persistent aujourd’hui, compte tenu du maintien des membres du gouvernement sur ce réseau”.

Le risque n’a pas disparu

”Nous voulons connaître le niveau d’information de nos services de renseignement par rapport à la menace que représente ce réseau social pour le pays et nos institutions”, expose Georges Dallemagne.

guillement On devrait aussi interdire aux parlementaires de se promouvoir sur TikTok.

”Sur base du rapport du Comité R, enchaîne Denis Ducarme, on pourra évaluer si les ministres sont suffisamment prudents ou si, au contraire, on doit leur interdire de se promouvoir sur ce réseau. J’ai consulté des experts en matière de cybersécurité. Ils me disent que les dispositions prises à l’échelle du gouvernement fédéral ont permis de diminuer le risque, mais pas de l’éliminer. Des ministres peuvent encore utiliser leur téléphone privé pour utiliser TikTok. Or, il peut toujours y avoir des contacts entre ce téléphone privé et des appareils professionnels.”

”Je pense aussi que, comme dans d’autres pays, on devrait interdire aux parlementaires de se promouvoir sur TikTok, poursuit le député MR, parce qu’ils sont parfois aussi en possession d’informations sensibles.”

Les 34 récalcitrants

Selon le décompte de Georges Dallemagne, 34 députés fédéraux sur 150 conservent un compte TikTok (17 francophones, 17 néerlandophones). “Les injonctions du Conseil national de sécurité visaient les hauts fonctionnaires et les ministres. Mais le Parlement doit suivre l’exemple et s’imposer les mêmes contraintes, cela me paraît élémentaire. L’institution parlementaire peut aussi être visée par l’espionnage et l’intrusion chinoise. Moi-même, j’en ai fait les frais.”

guillement Faire un bras d'honneur comme cela à notre sécurité, c'est totalement irresponsable.

”Ce qui me surprend, dénonce le député Engagé, c’est de voir que presque rien n’a bougé.” Il vise en particulier “les contorsions de la ministre de la Défense”. Si Ludivine Dedonder (PS) a effectivement conservé son compte TikTok, elle assure avoir pris toutes les précautions nécessaires. “Elle prétend que c’est un moyen d’information. Non ! C’est un moyen de faire sa promotion, peste M. Dallemagne. Faire un bras d’honneur comme cela à notre sécurité, c’est totalement irresponsable.”

”C’est une question d’éthique en politique, appuie Denis Ducarme. Ce réseau est présenté comme une menace par les services de renseignement – ce n’est pas rien quand même ! – et, malgré cela, des ministres continuent à alimenter le réseau, et, de ce fait, à le promouvoir. Cela représente un danger pour les données des Belges.”