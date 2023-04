Comme De Croo, Sven Gatz voudrait confier la rémunération des ministres et députés à un Conseil indépendant

Sven Gatz lui a d'autant plus emboîté le pas, mardi, à l'heure où "l'establishment politique de notre pays et d'ailleurs traverse à nouveau une période de turbulences" et où "la démocratie est mise à l'épreuve et s'y met parfois inutilement" qu'il a lui-même émis une telle proposition, dans les années '90.

Le ministre bruxellois a également rappelé que le niveau de rémunération des députés et des ministres était lié à la nécessité de voir ceux-ci exercer leur travail en toute indépendance, sans dépendance à l'égard de personnes qui pourraient les influencer à l'aide de dessous de table, et à la volonté absolue d'éviter que seules les personnes disposant de beaucoup de moyens puissent faire de la politique.

Pour Sven Gatz, l'organe indépendant pourrait prendre la forme d'un Conseil de supérieur, composé de dix personnes (magistrats, universitaires, représentants du secteur non marchand, chefs d'entreprise et citoyens élus en respectant une parité hommes-femmes, néerlandophones- francophones). Les décisions de ces personnes nommées par le parlement fédéral s'appliqueraient à tous les parlements et gouvernements du pays.