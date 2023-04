"Ceux qui travaillent devraient gagner au moins 500 euros de plus que ceux qui ne travaillent pas", l'Open VLD souhaite attirer l'emploi

Van Quickenborne et Vande Reyde proposent notamment de geler l'augmentation des allocations. Jusqu'à ce que cette différence soit atteinte. Ensuite, les allocations pourront à nouveau augmenter, mais jamais plus vite que les salaires de ceux qui travaillent.

Les libéraux souhaitent également regrouper les différentes prestations sociales destinées aux personnes qui ne travaillent pas en un montant social unique, lié à la volonté de travailler et limité dans le temps. Pensez, par exemple, aux prestations sociales pour l'énergie, l'internet, le logement et les transports publics. "Les personnes qui reçoivent ce montant peuvent décider elles-mêmes de la manière dont elles le dépensent", peut-on lire.

Enfin, pour ajouter un turbo flamand à ces réformes fédérales, les libéraux préconisent également d'élargir et d'approfondir la prime à l'emploi flamande. Cette prime à l'emploi, destinée aux Flamands qui travaillent et ne gagnent pas plus de 2.500 euros bruts par mois, peut désormais atteindre une prime annuelle de 600 euros, soit 50 euros par mois. Selon l'Open VLD, il est encore possible de la renforcer. Il souhaite par exemple étendre la prime à l'emploi à tous les travailleurs, y compris les indépendants, et préconise d'en tripler le montant. Cela signifie que les travailleurs pourraient obtenir jusqu'à 1 800 euros de réduction d'impôts par an, soit 150 euros nets de plus par mois.

"Aujourd'hui, des personnes témoignent ouvertement du fait qu'il est plus avantageux pour elles de ne pas travailler et de vivre aux dépens de ceux qui le font. Je n'approuve absolument pas cela. Mais nous devons réformer radicalement le système pour bannir cette mentalité", déclare Mme Vande Reyde. "Là où les autres partis font une proposition après l'autre pour décourager encore plus le travail et récompenser le non-travail, nous voulons changer le cap du pétrolier".