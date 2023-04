Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a déclaré mercredi sur BX1 qu’il préférerait remettre en place une majorité suédoise (MR, N-VA, CD&V, Open VLD) après les élections de 2024 plutôt qu’une Vivaldi avec les écologistes et les socialistes. Apparemment, vous ne faites plus partie de ses plans.

Je trouve cela très bien qu’il le dise. Faire le choix du MR, c’est faire le choix de la N-VA. Cela clarifie le jeu.

Le MR, dans la majorité, et la N-VA, dans l’opposition, sont en train de se rapprocher, selon vous ?

C’est fait. C’est signé. J’ai lu l’article de La Libre sur le rôle d’intermédiaire que jouerait Theo Francken (député N-VA). Mais il n’y a pas besoin de lui. Le MR est le fer de lance de la N-VA. Quand Georges-Louis Bouchez va dans les médias flamands, il ne roule pas pour l’Open VLD, hein… On a d’un côté un bloc MR/N-VA, et de l’autre côté, les gens qui veulent la transition écologique.

À lire aussi

Bart De Wever (président de la N-VA) et le MR ont récemment publié des ouvrages critiques sur le “wokisme”. On sent leur volonté de s’attaquer par ce biais à leurs adversaires politiques, notamment les écolos.

Je rappelle que c’est Martin Luther King (militant de la cause afro-américaine, NdlR) qui portait un message “woke” au départ. Et je reste accroché à cette vision : il faut éveiller les jeunes à toutes les formes de discrimination. Elles sont très belles, ces paroles.

À lire aussi

Quand les jeunes de Groen (Jong Groen) pointent les “erreurs d’appréciation” des “blancs, souvent trop âgés”, ils tendent le bâton pour se faire battre, non ? On est dans la caricature du “wokisme”.

Oui, mais ils ont tenu compte des remarques et ils ont retiré leur publication.

guillement On connaît maintenant le vrai coût du nucléaire. (...) Engie n’échappera pas à sa responsabilité historique."

Dans le dossier nucléaire, est-ce que la négociation entre le gouvernement fédéral et Engie sur la prolongation de deux réacteurs va enfin aboutir ?

Je ne vais pas faire de pronostic. On connaît maintenant le vrai coût du nucléaire. L’Ondraf (l’Organisme national des déchets radioactifs) a chiffré le coût de la gestion des déchets nucléaires. Ce chiffre a été remis aux négociateurs et on verra maintenant si Engie assume ses responsabilités.

Il est de combien, ce coût ?

Ça, je ne vais pas vous le dire. Je n’ai pas à me prononcer sur cela pour l’instant. Le Premier ministre a toujours dit que l’on se baserait sur l’évaluation de l’Ondraf. Ce travail a été fait. Et soyons clairs : Engie n’échappera pas à sa responsabilité historique.

Au sein du gouvernement De Croo, trois partis – MR, Open VLD et CD&V – veulent abroger la loi de 2003 sur la sortie du nucléaire. Si les écolos ne sont plus au pouvoir en 2024, on a l’impression que cette loi sera tout de suite enterrée.

C’est possible. Mais je note quand même qu’aucun d’eux n’a changé la moindre virgule de l’article 3 de la loi de 2003 (qui prévoit qu’aucune nouvelle centrale nucléaire ne peut être créée ou mise en service, NdlR) durant les 17 ans pendant lesquels Écolo n’était pas au pouvoir. Qu’ils ne pensent pas que cela va changer avec nous au pouvoir. Le programme du MR pour les élections de 2019 prévoyait d’installer neuf centrales au gaz. Grâce au travail de Tinne Van der Straeten (ministre Groen de l’Énergie), on sera maximum à trois, et probablement à deux. Le MR a fait campagne en 2019 sur la sortie du nucléaire. Très bien. Personne ne le lui a imposé. Maintenant, il dit autre chose. Mais la réalité industrielle s’impose à eux. Ils ont voulu maintenir ouverts Doel 3 et Tihange 2 (les deux réacteurs qui ont fermé récemment, NdlR) et ils ont pris une claque magistrale du gendarme du nucléaire (l’AFCN) qui leur a dit : “Non, c’est fini”.