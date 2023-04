Il n’y aura plus de vélo fantômes à Gand pour rendre hommage aux cyclistes décédés sur la route

Jan Goddemaer, 62 ans, et Jan Boonaert, 54 ans – les “deux Jan” – sont deux infatigables militants de la cause cycliste à Gand. Depuis 2010, ils organisent des veillées lorsqu’un cycliste perd la vie dans le trafic gantois et proposent de placer un vélo blanc – ou vélo fantôme – à l’endroit de l’accident en mémoire de la victime. En 12 ans, ils ont placé une quinzaine de ces ghost bikes en différents endroits de la ville et organisé une vingtaine de veillées funéraires. Mais ils ont annoncé, au journal Het Laatste Nieuws et, ensuite à l’ensemble des médias, qu’ils renonçaient désormais à le faire. Ils disent ne plus en avoir la force émotionnelle. Surtout pour l’organisation des veillées. “Appeler une personne qui vient de perdre son enfant ou son partenaire n’est pas évident, a expliqué Jan Goddemaer au Standaard. Nous ne sommes pas non plus formés pour cela. Jusqu’au moment de l’accident, vous êtes de parfaits inconnus les uns pour les autres. Et soudain, vous devez faire face à des émotions extrêmes.” Et son compère de rajouter : “C’est pourquoi nous avons toujours choisi d’aller voir les familles deux par deux”.