Verlinden ouvre la porte à une "police payante" pour les grands événements: "Il faut oser"

Les contribuables paient 11 millions d'euros par an pour le déploiement de la police lors des matches de football, écrit Knack. Si l'on ajoute les autres compétitions sportives et les événements, beaucoup de pression est mise sur la police. Son déploiement coûte beaucoup d'argent aux contribuables, d'autant plus que de nombreux événements ont lieu le soir et le week-end et que les policiers doivent effectuer des heures supplémentaires coûteuses.