Marie-Pierre Fauconnier à Bruxelles Environnement, l’autre crise insoluble du gouvernement bruxellois

Ce point est à nouveau inscrit à l’ordre du jour du gouvernement bruxellois de ce jeudi. C’est en fait le cas depuis décembre 2022, mais l’exécutif bruxellois reporte inlassablement cette décision en raison d’un blocage écologiste.

Muette dans les médias depuis quatre mois, Marie-Pierre Fauconnier n’est pourtant pas restée les bras croisés.

Le courrier de Fauconnier à Gatz

Le 23 janvier, elle a écrit un courrier à Sven Gatz (Open VLD) pour l’interpeller en tant que ministre de la Fonction publique, qui a donc la tutelle sur l’administration en charge de la procédure de sélection. Dans ce document que La Libre a pu consulter, Mme Fauconnier invite le ministre à donner suite au rapport de la commission et à délibérer dans un délai raisonnable. En résumé, elle souhaite qu’il débloque la situation.

Cette diplômée de la Harvard Kennedy School est en effet arrivée l’an dernier largement en tête d’une procédure de sélection visant à désigner un nouveau directeur général.

L’ancienne patronne de Sibelga dit encore regretter de n’avoir reçu aucune information officielle depuis décembre. Selon l’intéressée, cela a laissé libre cours à un débat public qui lui cause “un préjudice moral et personnel”. Elle regrette les fausses informations et calomnies qui ont circulé à son encontre. Mme Fauconnier avertit aussi Sven Gatz : l’absence de décision de l’exécutif la prive de ses droits et de sa capacité à les défendre.

”C’est surtout Écolo qui ne veut pas avancer”

”Mme Fauconnier nous a demandé un délai pas trop long pour régler le dossier. Nous avons bien reçu le message, mais ce n’est pas nous qui bloquons. C’est surtout Écolo qui ne veut pas avancer”, nous précise la porte-parole de Sven Gatz. “Notre position n’a pas changé. Marie-Pierre Fauconnier est sortie première de la procédure, qui a été bien suivie. Nous espérons trouver une solution dans un délai raisonnable. Mais il n’y a actuellement pas encore d’accord…”

Malgré l’enlisement du dossier, le ministre-président Rudi Vervoort (PS) n’entend pas transiger. L’ex-patronne de Sibelga a largement devancé le candidat Écolo lors d’un processus de sélection réglementaire. C’est l’essentiel pour l’Everois.

Les socialistes évoquent aussi, à l’instar de Marie-Pierre Fauconnier, des motifs juridiques. En l’absence de décision administrative sur le sujet, ils s’attendent à voir toutes les désignations à venir au sein de Bruxelles Environnement attaquées devant le Conseil d’État.

”Le dossier prend de l’ampleur chez Écolo parce qu’ils estiment que Bruxelles Environnement est leur chasse gardée. Ils préfèrent laisser la boîte sans management jusqu’aux élections plutôt que d’accepter la désignation de Marie-Pierre Fauconnier. C’est de la mauvaise gestion”, résume une source socialiste.

Car dans l’intervalle, la désignation de Barbara Dewulf, la directrice ad intérim de Bruxelles Environnement, a également été reportée.

Ce poste de dirigeant, rémunéré à hauteur de 130 000 euros bruts par an, revêt en outre une importance stratégique au sein de la Région Bruxelles-Capitale.

Écolo a demandé une consultation juridique

En coulisses, les verts plaident pour trouver des solutions du côté des procédures. Selon nos informations, une consultation juridique a même été demandée par le parti pour évaluer ces possibilités. Il s’agirait de cibler la manière dont le jury a abordé ou non dans son processus de sélection les circonstances du départ de Marie-Pierre Fauconnier de chez Sibelga.

Car sur le fond, les verts refusent de désigner Marie-Pierre Fauconnier en raison d’une “faute” passée. L’ex-CEO de Sibelga avait en effet dû démissionner de son poste en 2021 après avoir fait supporter au réseau de distribution bruxellois des frais d’avocat (130 000 euros) visant à obliger Google à supprimer des informations à son sujet. Elle s’était rapidement engagée à rembourser la somme.

Écolo s’inquiète également du style de management de l’ancienne cheffe de cabinet adjointe de Laurette Onkelinx. Dans une pétition, 300 agents ont dénoncé des pratiques managériales “basées notamment sur l’intimidation et l’impulsivité”.

”Marie-Pierre Fauconnier avait eu un conflit avec son précédent employeur qui s’était réglé à l’amiable et je ne suis pas de ceux qui pensent qu’on doit pratiquer la mort civile en Belgique”, avait déclaré Rudi Vervoort sur LN24, en décembre.