Conner Rousseau, qui veut rempiler à la tête de Vooruit, se pose en rempart contre le Vlaams Belang… et comme futur Premier ministre ?

À 30 ans, Conner Rousseau n’a pas l’intention de s’arrêter là. Il s’est déclaré, ce jeudi soir sur Facebook, officiellement candidat à sa propre succession à la tête du parti social-démocrate néerlandophone.

L’élection à la présidence de Vooruit devrait se tenir début juin, en avance de plusieurs mois sur le calendrier initial.

Le jeune trentenaire avait été élu en novembre 2019, pour 4 ans, à la présidence du SP.A, qu’il a depuis transformé en Vooruit. Au-delà du changement de nom, la formation politique a évolué sur le fond comme sur la forme.

Omniprésent sur les réseaux sociaux, King Connah (son pseudonyme Instagram) a rapidement séduit la génération Y, tout en n’hésitant pas à mélanger politique et divertissement. Le président de Vooruit n’a par exemple pas hésité à se déguiser en lapin pour participer sur VTM à l’émission de “Mask Singer”, assumant le mélange des genres.

Une droitisation du discours

Sur le fond, le socialiste n’a pas hésité à droitiser son discours en plusieurs occasions, avec des propos très critiques sur la FGTB, la Wallonie ou les syndicats. “Quand je me promène à Molenbeek, je ne me sens pas en Belgique”, avait-il également déclaré.

Ahmed Laaouej, chef de groupe PS à la Chambre lui avait notamment reproché la répétition de propos “aussi stupides que xénophobes, destinés à parler à une partie de l’opinion publique flamande.”

En dépit des critiques, venues du côté francophone notamment, ce séduisant BV (bekende Vlamingen, flamand célèbre) se positionne en rempart contre le Vlaams Belang, alors que les sondages placent ce parti en tête au nord du pays.

La posture n’est pas dénuée de fondement, à lire les derniers sondages. Vooruit récolte 15,2 % des intentions de vote et enregistre une marge de progression de 4,4 points par rapport à 2019. Les socialistes flamands, certes loin derrière le Vlaams Belang (24,8 %) et la N-VA (21,5 %), font ainsi figure de troisième formation politique de Flandre, devançant nettement l’Open VLD (12,1 %) et le CD&V (9,6 %).

Au vu de sa popularité, certains évoquent même la possibilité de voir Conner Rousseau succéder à Alexander De Croo comme Premier ministre. Un poste pour lequel le président des socialistes francophones, Paul Magnette, s’est par ailleurs déjà déclaré candidat.

Un préaccord avec la N-VA?

Des soupçons de préaccord entre Vooruit et la N-VA pour former la future colonne vertébrale du gouvernement fédéral et de l’exécutif flamand ont par ailleurs largement été évoqués dans la presse flamande, après un déjeuner entre Bart De Wever et Conner Rousseau dans un “restaurant branché”, l’an dernier.

Les démentis ont suivi, sans toutefois convaincre.

Dans sa déclaration de présidence sur les réseaux sociaux, Conner Rousseau braque le regard sur les élections de 2024. Il cite le travail des ministres Frank Vandenbroucke, qu’il a lui-même sorti de sa retraite pour lui confier la gestion de la crise Covid, et Caroline Gennez au gouvernement fédéral, assurant “tenir parole” pour la défense du pouvoir d’achat, la santé, ainsi que l’augmentation des salaires et des pensions.

Mais il se dit aussi soucieux pour l’enseignement, les soins et le climat... Autant de sujets sur lesquels il dit vouloir prendre ses responsabilités.