"Inacceptables", "révoltants": les propos de Bernard Clerfayt sur "les femmes bruxelloises et le modèle méditerranéen" suscitent un tollé

Bernard Clerfayt constate qu’il y a 10 points de pourcentage entre les hommes et les femmes bruxellois(e)s au chômage à Bruxelles. “C’est une réalité”, constate-t-il. “C’est le cas pour les Italiens d’origine aussi. J’encourage à changer ces mentalités car tout le monde se trouve mieux s’il travaille. L’émancipation des femmes fait aussi qu’elles ont le droit d’avoir un travail”, a-t-il poursuivi.

Dans un communiqué – sur TikTok – le chef de groupe PS Ridouane Chahid juge ces propos “inacceptables et discriminants”. “Le faible taux d’emploi des femmes à Bruxelles ne résulte pas d’une responsabilité individuelle, plusieurs freins persistent concernant l’emploi des femmes”. […] “Stigmatiser des personnes sur leurs origines pour justifier l’échec de sa politique n’est pas digne.”

Dans ce même communiqué, la députée Fadila Laanan se dit “consternée et révoltée. […] Ces propos sont scandaleux et indignes.” "C'est inacceptable et infamant. Je suis révoltée. Je pense à toutes ces femmes qui cherchent du travail et qui sont discriminées, ces mamans solo qui se battent au quotidien et qui sont renvoyées par le ministre à leurs origines. M. Clerfayt est en charge de l'emploi et c'est à lui d'actionner toutes les mesures possibles pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de freins à l'emploi pour ces femmes plutôt que de leur opposer un déterminisme culturel".

”Le racisme structurel existe. Il faut s’atteler à lever les freins à l’emploi des femmes plutôt que de justifier cette situation par une forme de déterminisme culturel”, conclut le communiqué du PS.

Du côté d’Ecolo, sa consœur Barbara Trachte, en charge de la Transition économique au gouvernement bruxellois, est plus mesurée. “Cher @BernardClerfayt, il y a ici encore objectivement et structurellement davantage d’obstacles à l’emploi des femmes, singulièrement d’origine étrangère. C’est ce à quoi il faut s’atteler, plutôt que relayer des stéréotypes”, a-t-elle tweet.

La ministre fédérale Zakia Khattabi a également exprimé son indignation. "Sérieusement, par quel cliché commencer? C'est quoi le modèle méditerranéen? Et surtout fermer les yeux sur des raisons objectives structurelles est hallucinant", a-t-elle lancé sur Twitter.

Le président du PTB bruxellois a lui aussi critiqué la sortie de l’élu Défi. “Monsieur @BernardClerfayt, ma mère, italienne, a commencé à 19 ans à l’usine et n’a jamais cessé de travailler. Occupez-vous des discriminations à l’embauche et d’augmenter les crèches publiques, plutôt que de déclarations clichées honteuses.”