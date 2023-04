Alexia Bertrand défend Bouchez sur le budget fédéral : "Notre problème vient des dépenses"

Dans une interview publiée par le journal dominical 'De Zondag', elle a qualifié de priorité absolue la nécessité de réaliser la réforme fiscale convenue dans le programme de la coalition Vivaldi. La députée socialiste flamande préconise, afin de réduire les charges sur le travail, une taxation plus forte des grandes fortunes. "Il peut s'agir de revenus locatifs, de revenus d'actions, etc. Faites un registre des actifs et assurez-vous d'en avoir une bonne vue d'ensemble", a-t-elle dit, tout en s'en prenant vivement au président du MR, Georges-Louis Bouchez, qu'elle l'accuse de "bloquer de nombreuses réformes".

"Notre problème ne vient pas des recettes, mais des dépenses", a répliqué Mme Bertrand. La secrétaire d'État a aussi souligné qu'il n'est pas évident de cibler un groupe spécifique. "Ensuite, vous vous retrouvez souvent avec la classe moyenne", explique Alexia Bertrand. "Rien n'est non négociable, mais cela doit être efficace. Et si cela conduit à la fuite des capitaux, alors vous n'avez rien gagné", a-t-elle fait valoir.

Mme Bertrand a aussi assuré que M. Bouchez - son ancien président de parti, avant qu'elle rejoigne les rangs des libéraux flamands à la faveur de son entrée au gouvernement fédéral en novembre dernier - avait été "un allié" lors du contrôle budgétaire. "Je préférerais voir Conner Rousseau et Paul Magnette (les présidents du Vooruit et du PS, NDLR) s'entendre sur les réformes" à mener. La famille libérale est parfois d'accord sur ces réformes. J'aimerais en voir autant chez les socialistes", a-t-elle dit.

Elle répondait ainsi à la cheffe de groupe Vooruit qui a critiqué l'attitude de M. Bouchez, l'accusant de "bloquer de nombreuses réformes". "Il crée de l'amateurisme dans l'équipe (fédérale). C'est Bouchez qui empêche beaucoup de réformes, jusqu'à la débilité", a déclaré la députée socialiste, en citant notamment la réforme fiscale. Selon Mme Depraetere, "on pourrait faire plus avec la N-VA de Bart De Wever qu'avec le MR de Georges-Louis Bouchez".

Le gouvernement fédéral s'est engagé, lors du contrôle budgétaire qui s'est terminé le 30 mars, à réaliser un effort supplémentaire de 1,8 milliard d'euros sur deux ans.

"Nous continuerons à surveiller la situation et si nécessaire, nous prendrons de nouvelles mesures", a déclaré dimanche la secrétaire d'État. Dans les semaines à venir, l'accent devrait être mis sur les réformes, car elles ont véritablement un impact budgétaire à moyen terme, a-t-elle noté.

La semaine prochaine, le conseil ministériel restreint ("kern") se penchera une nouvelle fois sur la réforme des retraites.