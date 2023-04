"Il faut un électrochoc" : DéFI propose une charte de bonne gouvernance et de transparence aux autres partis

"Il faut un électrochoc, il faut que le monde politique évolue et réaffirme, non par des paroles mais par des actes, son sens de l'État et du bien commun. Il y a urgence de rétablir la confiance avec les citoyennes et les citoyens pour que nous puissions, ensemble, continuer à faire société", a souligné le président de DéFI, François De Smet, cité par le communiqué . Pour les amarantes, la politique est un métier noble, au service des citoyens, mais régulièrement, une série d'affaires et de scandales ternissent l'action des femmes et des hommes qui, tous partis confondus, travaillent au service de l'intérêt général. "Plus que jamais, les mandataires doivent affirmer et assumer qu'ils sont au service des citoyens", souligne DéFI. DéFI s'engage à porter ces 25 propositions concrètes à tous les niveaux de pouvoir et le parti "exhorte les autres formations politiques démocratiques à prendre les mêmes engagements".

