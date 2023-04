La FN Herstal respecte-t-elle les règles en matière d’exportation ? La société publique l’affirme

Pour rappel, les entreprises wallonnes actives dans l’armement doivent disposer d’une licence en bonne et due forme octroyée par le gouvernement wallon pour pouvoir exporter leur production à l’étranger. C’est le ministre-Président wallon, en l’occurrence, Elio Di Rupo (PS) qui attribue ces licences. Les décisions sont prises après avis motivé de la commission d’avis sur les licences d’exportations d’armes.

Plusieurs associations (Amnesty International, la CNAPD, la Ligue des droits humains et le mouvement pacifiste Vredesactie) ont récemment déposé une plainte au niveau pénal contre la FN Herstal. Ces associations reprochent à l’entreprise d’armement, détenue à 100 % par la Région wallonne, d’avoir “exporté des armes en Arabie saoudite sur la base de licences qui avaient été retirées par la Région wallonne ou annulées par le Conseil d’État”, explique-t-on chez Amnesty.

À lire aussi

La FN Herstal a réagi, lundi, à cette plainte. Le porte-parole de la société, Henry de Harenne, explique que “FN Herstal a toujours et continue à mener ses activités dans le respect le plus strict des législations et normes régionales, fédérales et européennes en vigueur. Que ce soit pour l’Arabie saoudite ou pour tout autre État, FN Herstal rappelle ainsi qu’aucun équipement militaire de quel ordre que ce soit n’a jamais quitté le territoire belge sans l’octroi en bonne et due forme d’une licence d’exportation par les autorités wallonnes”.

Pas de commentaires chez Di Rupo

Du côté du cabinet du ministre-Président, on explique qu’à “ce stade, il n’y a pas de commentaires sur ce dossier”.

La question des licences d’exportations d’armes est délicate en Wallonie. Premièrement parce que la Région est l’unique actionnaire de la FN mais aussi parce que de nombreuses d’entreprises d’armements sont présentes sur le territoire wallon – 89 entreprises pour 12 000 emplois directs. Régulièrement, les associations qui ont introduit une plainte contre la FN dénoncent des abus en la matière. Les entreprises du secteur demandent, elles, que les règles soient assouplies. Lundi, la FN le précisait une nouvelle fois. “FN Herstal plaide ardemment pour une harmonisation des règles au niveau européen. Si les derniers rapports des autorités compétentes ont monté que les industries wallonnes de défense n’ont plus eu de nouvelles activités en Arabie saoudite, l’entreprise rappelle qu’il n’en va pas de même de leurs concurrents européens”.

FN Herstal précise que “les industries de défense françaises, italiennes ou encore espagnoles, parmi d’autres, exportent en Arabie saoudite. C’est également à nouveau le cas, respectivement depuis septembre 2022 et mars 2023, des entreprises de défense allemandes et danoises, dont les gouvernements ont récemment levé leurs restrictions aux exportations.”.

Sur ce sujet justement, le ministre wallon en charge de l’Économie, Willy Borsus (MR) plaidait la semaine dernière au cercle de Wallonie, pour que les règles wallonnes soient alignées sur celles d’autres pays d’Europe lors des négociations pour la formation du prochain gouvernement wallon. Et cela, afin de ne pas “pénaliser nos entreprises”. Le libéral évoquait un contexte mondial, la guerre en Ukraine, qui doit nous faire “repenser notre manière de procéder”.