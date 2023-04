Un “modèle méditerranéen” à Mons ou Charleroi ? “Il y a des sortes de petits ghettos qui se forment, où les femmes ne sortent pas de leur milieu”

Présents dans l’émission “Les piliers de comptoir” sur LN24 dimanche soir, la députée européenne Assita Kanko (N-VA), l’écrivain Eric Emmanuel-Schmidt, la bourgmestre de Jurbise Jacqueline Galant (MR) ou encore Axelle Red sont revenus sur les propos tenus par Bernard Clerfayt (DéFI) au micro de Martin Buxant vendredi dernier. Le ministre bruxellois de l’emploi évoquait le chômage à Bruxelles et a affirmé que le faible taux d’emploi était lié à “un modèle méditerranéen”, “où monsieur travaille et madame reste à la maison pour s’occuper des enfants”. Une sortie qui a provoqué un tollé, entre autres au sein des autres partis de la majorité, PS et Écolo.