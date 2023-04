Il était reproché à la secrétaire d’État à l’Égalité des Chances, notamment par le député fédéral Sander Loones (N-VA), d’avoir apposé son logo personnel sur des annonces publiques alors qu’en principe, seul le logo neutre du département concerné doit être employé. L’affaire a fini par passer devant un panel d’expert de la commission de contrôle des dépenses électorales.

L’élue Ecolo s’est expliquée devant les experts, plaidant la bonne foi et l’oubli. Ces derniers ont estimé qu’elle devait être sanctionnée. “Les sanctions prononcées par la commission de contrôle sont très peu nombreuses. Elles ne sanctionnent que les abus manifestes et les plus sévères en période électorale”, a rappelé Philippe Quertainmont.

La commission a décidé à l’unanimité (majorité incluse, dont les députés Ecolo) que la secrétaire d’État devait être sanctionnée légèrement. Il a été décidé qu’une réprimande sera publiée sur le site de la Chambre et au Moniteur belge.