En ce qui concerne le plan de relance de l’emploi, Willy Borsus salue une dynamique positive, même si on reste loin des objectifs prévus pour 2030. “Le taux d’emploi en Wallonie est de 65,7 %, c’est en deçà des 75 % visés pour 2030. On doit accélérer le rythme via de nouvelles réformes, explique le libéral avant d’insister sur la redirection à faire: Il faut ramener plus de gens vers les métiers en pénurie. Il n’y a pas moins de 140 métiers où il est difficile de trouver de la main-d’œuvre.”

Pour résoudre ce problème de pénurie, la formation en alternance est-elle la bonne candidate ? Pour le Vice-président du gouvernement wallon, il faut que la compétence soit autrement confiée. “Il faut que l'ensemble de la filière 'Alternance' soit la compétence du régional. La lecture sera plus lisible, plus facile à organiser. C’est une proposition que je mettrai sur la table du prochain gouvernement.”

Ensuite, le débat est revenu sur la polémique du "modèle méditerranéen" à Bruxelles, évoqué par Bernard Clerfayt. Pour Willy Borsus, la différence du taux d’emploi entre hommes et femmes est multifactorielle. “Les causes sont multiples : problèmes de formation, d’insertion et d’orientation. On doit se saisir pleinement de ce problème de taux d’emploi”, explique le ministre wallon avant d’aborder le sujet de l’origine. “C’est multifactoriel ! Ramener ce problème à un seul élément me semble réducteur.”

Malgré la crise que nous connaissons, le taux de création d’entreprise est à la hausse en Wallonie. Le ministre wallon s’en félicite.” On observe une création nette de 8 % d’entreprises et en cette période de crise, je veux vraiment souligner ce chiffre.”

En conclusion de cette interview, Willy Borsus a dénoncé un volet du projet de réforme fiscale dont il ne souhaite pas la finalisation, celui concernant la recherche. “Tout ce qui va toucher à la recherche est vraiment problématique. Je dis Stop ! C’est un domaine où la Belgique est considérée comme le 6e pays mondial en investissement pour la recherche. S’attaquer à la recherche, l’une des success-stories belges, c’est trois fois non !”