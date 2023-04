Comment Jos D’Haese, président du parti communiste PVDA, a attiré l'attention mercredi

Mais Jos D’Haese ne se laisse pas abattre pour autant. Quelques mois seulement après avoir obtenu son master en biologie à l’Université d’Anvers, il se présente aux élections communales de 2018 et goûte finalement au succès électoral, élu au conseil communal de Borgerhout, l’un des neuf districts de la ville d’Anvers. Sept mois plus tard, c’est un exploit plus retentissent qui va faire basculer sa carrière politique : tête de liste PVDA aux régionales, Jos D’Haese permet au parti communiste de faire son entrée au Parlement flamand, en décrochant 4 sièges. Il est désigné président de son groupe parlementaire et est élu sénateur. Figure remarquée de l’opposition, il est notamment connu pour ses attaques virulentes à l’égard du gouvernement Jambon. Il a pour habitude de se faire particulièrement entendre sur les sujets environnementaux, mais également sur la question de la rémunération des politiciens, comme il l’a encore prouvé mardi. Il s’était, par ailleurs, déjà illustré fin 2021, en tapant du poing sur la table pour que la baisse de 5 % des indemnités perçues par les députés flamands, approuvée en 2019, cesse d’être retardée et entre en application.

Extrêmement actif sur TikTok, où il publie de nombreuses vidéos de ses interventions parlementaires ou de ses prises de position face caméra, Jos D’Haese est l’homme politique flamand le plus suivi sur le réseau social chinois, où il compte pas moins de 123 000 followers.