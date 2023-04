Critiqué pour ses idées sur les prisons, Georges-Louis Bouchez persiste et signe

Les propos tenus par Georges-Louis Bouchez dans La Libre du week-end se retournent contre lui. Il proposait de faire contribuer les détenus à leurs frais de détention et de supprimer l’allocation de 100 euros par semaine octroyée aux personnes sous bracelet électronique. Plus généralement, il voulait durcir le régime carcéral et judiciaire et dénonçait “le laxisme insitutionnalisé” du modèle belge.