La Chambre adopte en commission un cadre global pour la mise en place du droit passerelle: "Ce projet de loi est important..."

"Ce projet de loi est important, il découle des leçons que nous avons pu tirer des crises successives et complète la réforme du droit passerelle que je souhaite plus flexible et adapté aux besoins des indépendants", a commenté le ministre des Indépendants David Clarinval (MR), porteur du texte. "Le droit passerelle est devenu un outil indispensable dans le cadre des gestions de crise, et il est donc de notre devoir d'assurer, pour le futur, un cadre de crise général pour ce soutien aux travailleurs indépendants."