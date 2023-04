Figure bien connue de la politique belge, il a notamment été ministre des Affaires étrangères en 1980-1981 et ministre de l’Intérieur, de 1981 à 1986.

Lors de la crise politique de 2007 (149 jours sans nouveau gouvernement), Charles-Ferdinand Nothomb a fait partie des Ministres d'État consultés par le roi Albert II.

À 78 ans, il se fait encore remarquer en terminant un master en philosophie a l'UCL.

Le monde politique rend hommage

Les hommages sont nombreux. Depuis l'annonce du décès de Charles-Ferdinand Nothomb, les femmes et les hommes politiques partagent tristesse et respect sur les réseaux sociaux.

D'abord, Joëlle Milquet, ancienne président du cdH. "Je suis très attristée par le décès de Charles-Ferdinand Nothomb qui fut un grand homme d’Etat passionné par l’intérêt général, animé par le sens du devoir et porteur de grandes valeurs humanistes. Bien qu’adversaires en 95 ,je l’ai tjrs respecté et apprécié. Toutes mes pensées vont à sa famille", écrit l'ancienne présidente. "Il était d’une très grande culture et curiosité intellectuelle. Il adorait les grandes randonnées dans les bois et les débats philosophiques. Il aura marqué par ses convictions fortes la politique belge et celle du PSC de l’époque."

Didier Reynders, commissaire européen responsable de la justice, a lui aussi écrit quelques mots. "Toutes mes condoléances à la famille et aux proches de Charles-Ferdinand Nothomb que j’ai eu l’honneur et le plaisir de côtoyer. Il a exercé ses différentes fonctions avec la Belgique, la politique et son terroir chevillés au cœur", écrit le libéral.