Parlement wallon : l'opposition dénonce aussi un possible surplus de 20% de pension

Germain Mugemangango, chef de groupe PTB au Parlement wallon, dit avoir retrouvé dans le règlement de l'assemblée régionale les mêmes dispositions controversées que celles prévues à la Chambre et au Parlement flamand, indique le parti dans un communiqué. Ces deux assemblées ont supprimé ces derniers jours cette possibilité, qui permet en théorie de passer de 7.800 euros brut par mois (plafond légal pour la fonction publique) à plus de 9.000 euros brut.

"Tout a été fait dans l'entre-soi. Les députés déterminent eux-mêmes comment leur pension sera calculée et versée avec, comme petit bonus, la possibilité de dépasser le plafond légal", selon l'élu communiste.

Chef de groupe des Engagés, François Desquesnes confirme cette interprétation sur les ondes de Bel-RTL. "Oui, il existe (au Parlement wallon) la même disposition et donc le même risque. Il faut le corriger et avoir des règles identiques à celles des salariés. On attend les résultats d'une étude lancée par le président" de l'assemblée, André Frédéric (PS), a-t-il déclaré. Interrogé sur La Première, ce dernier promet de "régler le problème s'il y a un souci". Le Parlement bruxellois analyse lui aussi la situation.

C'est une note des services de la Chambre il y a deux jours qui a montré qu'une cinquantaine de députés fédéraux allaient au-delà du "plafond Wijninckx", jusqu'à 120%, pour les élus qui ont eu une carrière mixte, a détaillé le député fédéral Gille Vanden Burre (Ecolo) sur La Première. "Certains vont même au-delà, c'est révoltant et scandaleux", a-t-il souligné.

Cette controverse suit celles sur les indemnités complémentaires de pension accordées aux anciens présidents à la retraite ainsi qu'à des hauts fonctionnaires.

Sur la VRT-radio (De Ochtend), l'ancien président du Parlement flamand Jan Peumans (N-VA) affirme que le règlement controversé n'est pas illégal. "Il a été discuté ouvertement, on ne peut pas dire après coup qu'on ne savait pas qu'il existait. Mais si les députés approuvent aveuglément en deux minutes les documents qui arrivent au Parlement flamand, c'est leur propre responsabilité".