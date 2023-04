Sarah Schlitz réagit: "Ces allégations sont scandaleuses"

À lire aussi

Le texte de l'appel d'offre, toujours accessible en ligne stipule encore : "la mention de ce soutien comprend l'utilisation du logo .be, du logo de l'Institut et la mention 'Avec le soutien de la secrétaire d'État à l'Égalité des genres' dans tous les documents de promotion, de publication ou autres documents afférents à ce projet à un endroit bien visible pour le public."

Selon la DH, cette version serait une version modifiée de l'appel d'offre original.

Dans une réaction à Belga, le cabinet de Sarah Schlitz juge ces "allégations scandaleuses". "Comme la Secrétaire d'État l'a expliqué en commission, l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes lui a proposé d'apposer les deux sources de financements sur les projets, la Secrétaire d'État a validé leur proposition. Elle a regretté cette maladresse en commission et a reçu une réprimande pour ça. La Secrétaire d'État avait déjà fait prévenir les associations en préventive de retirer son logo personnel. L'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes a modifié son guide de subventions afin de ne plus/pas demander aux associations de cet appel à projets dont le projet est toujours en cours d'afficher le logo personnel de la Secrétaire d'État, ce qui est par ailleurs conforme à l'avis de la commission en question. Tout ceci a été expliqué en toute transparence en commission."

Pour le député N-VA Sander Loones, à l'origine de l'affaire, Sarah Schlitz a menti au Parlement. "Ainsi, le secrétaire d'État a non seulement violé la loi, mais n'a pas non plus agi de manière éthique", indique-t-il dans un communiqué.

"Nous regrettons ces attaques incessantes et injustifiées sur le travail de la Secrétaire d'État et sur les projets d'égalité et de justice sociale qu'elle soutient", répond le cabinet.

La commission de Contrôle des Dépenses électorales de la Chambre a décidé mardi à l'unanimité d'adresser une réprimande à la secrétaire d'État à l'Égalité des chances Sarah Schlitz pour usage de son logo personnel sur des annonces publiques. Celles-ci concernaient notamment une exposition à la caserne Dossin. La réprimande sera publiée sur le site internet de la Chambre et au Moniteur belge.

Le député N-VA Sander Loones, à l'origine de cette première affaire, a demandé à la Chambre la démission de la secrétaire d'État. "Mme Schlitz vient de violer la loi. Elle a eu des déclarations trompeuses, mensongères, y compris dans son courrier adressé à la présidente (de la Chambre). Mme Schlitz vient de perdre toute sa crédibilité", a-t-il estimé en interrogeant le Premier ministre Alexander De Croo.

"Rien ne justifie la reproduction de ce type de faute. J'ai demandé à la chancellerie de rappeler aux membres du gouvernement de rappeler toutes les règles afin que ce type de faute ne puisse plus survenir", a répondu le chef du gouvernement. À propos de l'appel d'offre modifié, M. De Croo a jugé "logique qu'un guide de subsides soit adapté pour être mis en conformité avec les règles."