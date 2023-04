Bart Tommelein, retour aux sources

Né en 1962 dans la ville côtière dont il détient aujourd’hui le mayorat, Bart Tommelein obtient son diplôme en communication appliquée en 1984. Les années suivantes, il est successivement publicitaire, commis, chef de bureau puis directeur des ventes d’Anhyp. En parallèle, il s’engage à la Volksunie (VU), un parti nationaliste flamand qui donnera plus tard naissance à la N-VA. Il préside la section jeunes de VU de 1985 à 1990, puis prend la tête de la section ouest-flandrienne du parti jusqu’en 1992. Cette année-là, il quitte Volksunie et se retire de la vie politique pour se consacrer à sa carrière dans le privé.

C'est en 1999 que Bart Tommelein signe son retour en rejoignant l'Open VLD. Il est rapidement élu conseiller communal à Ostende, puis devient porte-parole de Patrick Dewael. Il sera par la suite élu député fédéral, puis député régional flamand et sénateur communautaire. Lors des élections communales de 2012, il est tête de liste de l'Open VLD à Ostende et défend le slogan "De weg uit het rood" ("La sortie du rouge"), jeu de mot par l'entremise duquel il démontre son opposition radicale au bourgmestre socialiste sortant Johan Vande Lanotte (sp.a), sans pour autant parvenir à le déloger. En 2014, ce père de cinq enfants est choisi par son parti pour être Secrétaire d'État fédéral à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord. Il démissionne toutefois deux ans plus tard pour devenir Vice-Premier ministre flamand, en charge des Finances et de l'Énergie.

En 2018, il retente sa chance aux élections communales d’Ostende et, cette fois, il parvient à ses fins en supplantant Johan Vande Lanotte grâce à une large coalition constituée de l’Open VLD, de Groen, du CD&V et de la N-VA. Bart Tommelein devient bourgmestre de sa ville natale le 1er janvier 2019 et quitte son poste de ministre pour redevenir député régional, un poste qu’il occupe encore aujourd’hui mais qu’il n’a plus l’intention de conserver au-delà de 2024.