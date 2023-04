Comme Sarah Schlitz, Zuhal Demir (N-VA) a fait figurer son logo personnel sur un projet subsidié

À la Chambre, la N-VA a attaqué l’actuelle secrétaire d’État à l’Égalité des Chances pour son comportement fautif et a réclamé son éviction du gouvernement De Croo. Mais il apparaît que le logo de Zuhal Demir, lorsqu’elle occupait les mêmes fonctions au sein du gouvernement Michel (de 2017 à 2018), a également été apposé sur une communication d’un organisme ayant reçu un coup de pouce des caisses fédérales.

Il s’agissait d’un projet-pilote multidisciplinaire mené au CHU Saint-Pierre à l’égard de la prise en charge des violences sexuelles à Bruxelles. À la fin du document présentant l’initiative, il est clairement indiqué que le projet est soutenu par les pouvoirs publics. L’appui du secrétariat d’État à l’Égalité des Chances est mentionné et un logo avec le nom de Zuhal Demir est même inséré dans le document.

La N-VA ferait-elle deux poids, deux mesures ? Désormais dans l’opposition au fédéral, les nationalistes flamands attaquent Sarah Schlitz mais sans relever avec la même sévérité le comportement de Zuhal Demir (désormais ministre au sein du gouvernement flamand).

Demir : “Je comprends que certains cherchent à détourner l’attention”

Contactée à ce sujet, Zuhal Demir rejette la comparaison. Le projet concernant le CHU Saint-Pierre n’aurait pas fait l’objet d’une subvention directe de sa part, en tant que secrétaire d’État. Et, contrairement à Sarah Schlitz, la nationaliste flamande affirme ne pas avoir menti aux députés…

Plus précisément, Zuhal Demir nous a fait parvenir la réponse suivante : “La grande erreur de Madame Schlitz est d’avoir menti et trompé le Parlement et donc les citoyens. Est-ce que j’ai fait cela ? Non. Je comprends que certains cherchent à détourner l’attention de l’erreur de Madame Schlitz. Mais ce n’est pas comparable, il ne s’agit pas non plus d’une subvention, mais d’une simple mention de mon nom en tant que secrétaire d’État dans un dépliant d’une initiative lancée par le gouvernement et ma cellule politique. On ne peut pas comparer les deux situations.”

Pour rappel, par la voix du député fédéral N-VA, Sander Loones, les nationalistes flamands ont accusé l’écologiste francophone d’avoir initialement affirmé, en commission de la Chambre, qu’elle n’avait pas demandé que son nom figure dans la communication des associations qu’elle aidait financièrement. Le parlementaire a déposé une motion réclamant la démission de Sarah Schlitz. Cette dernière avait reçu le soutien d’Alexander De Croo, le Premier ministre. La motion de la N-VA sera examinée au parlement la semaine prochaine.