Quand les ministres N-VA se faisaient taper sur les doigts : retour sur quelques grosses polémiques

Zuhal Demir, lorsqu’elle était secrétaire d’État à l’Égalité des Chances, avait fait trembler la majorité MR/N-VA/CD&V/Open VLD en attaquant frontalement ses partenaires chrétiens-démocrates. Elle avait qualifié le CD&V de “parti musulman”, prêt à tout pour récolter des voix… L’ancien Premier ministre Charles Michel avait dû la rappeler à l’ordre.

En avril 2016, au lendemain des attentats de Bruxelles, Jan Jambon, l’ancien vice-Premier ministre N-VA et ministre de l’Intérieur avait déclaré qu’une “une part significative de musulmans” s’étaient réjouis et “avaient dansé”. Ces propos avaient été cités par la presse internationale et Jan Jambon avait été sommé de venir s’expliquer à la Chambre. Charles Michel l’avait soutenu en expliquant que ses affirmations étaient en partie fondées. Le Premier ministre avait toutefois reconnu qu’il fallait éviter de faire ce genre de généralisations.

Les tweets de Francken

Le gros morceau pour la fin : Theo Francken, lorsqu’il dirigeait le secrétariat d’État à l’Asile et à la Migration, a multiplié les polémiques. Un exemple, parmi tant d’autres… Dans un échange de tweets acerbes, Theo Francken avait invité Médecins sans Frontières (MSF) à quitter la mer Méditerranée. En pleine crise migratoire, le nationaliste flamand accusait l’organisation humanitaire, par l’aide apportée aux migrants en détresse, de causer “indirectement plus de morts”. Charles Michel avait déploré que de tels propos aient été tenus et avait invité Theo Francken à rencontrer les représentants de MSF.