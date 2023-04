TikTok “fortement déconseillée” par le renseignement militaire déjà depuis juin 2021

”Le SGRS a formulé une série de recommandations dans son rapport de juin 2021”, lit-on dans une note du Comité R (l’instance chargée du contrôle des services de renseignement), remise lundi aux députés de la commission de suivi du Comité R.

”Le SGRS fait référence à un certain nombre de problèmes techniques de sécurité liés à l’utilisation de […] TikTok. L’application collecte toute une série de données à caractère personnel lors de son utilisation”, retrace le Comité R. ” Dans son analyse, le SGRS énumère une série de risques de sécurité […], exposant potentiellement les utilisateurs” à des attaques informatiques telles que le phishing et le ransomware. Ces risques sont, par exemple, “le fait que TikTok utilise des connexions http non cryptées […], ce qui rend [les] flux de données faciles à surveiller et à manipuler”.

Un second rapport plus précis du SGRS

C’est la raison pour laquelle le SGRS formulait en juin 2021 des recommandations à l’attention du personnel de la Défense. En particulier celle-ci : ” utilisation de l’application TikTok fortement déconseillée”. En cas d’utilisation malgré tout, cela devait se faire sur un appareil (téléphone, tablette, ordinateur) qui n’a aucune connexion avec le réseau de la Défense. Il s’agissait aussi de ne “pas [indiquer] de localisations pouvant être associées à la Défense”.

guillement Il y a une imprudence qui me paraît manifeste et déraisonnable dans le chef de la ministre de la Défense.

Le SGRS s’est voulu plus précis dans un second rapport, établi le 4 avril dernier. “Le SGRS attire l’attention sur [deux lois prises récemment en Chine] qui permettraient aux autorités chinoises de forcer des entreprises comme TikTok à mettre toutes les informations qu’elles collectent à la disposition des autorités.”

Le Comité R précise que ce deuxième rapport “se termine par des recommandations sur l’utilisation de […] TikTok par le personnel de la Défense [qui] sont plus strictes que celles […] de juin 2021”, et qui sont par ailleurs conformes à celles émises au mois de mars par le Conseil national de sécurité.

Un téléphone dédié à TikTok

La note du Comité R transmise à la Chambre a été rédigée à la demande des députés Georges Dallemagne (Les Engagés) et Denis Ducarme (MR).

À lire aussi

À la lecture du document, M. Dallemagne se dit “sidéré” par la manière dont la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), continue à utiliser TikTok. La socialiste garantit avoir pris toutes les précautions nécessaires, notamment en employant un appareil spécifique dédié à l’utilisation de TikTok. Mais Georges Dallemagne n’en démord pas.

”Le SGRS dit bien que si on continue à utiliser TikTok, il ne faut pas mentionner de lieux associés à la Défense. Or la ministre se met en scène dans de tels lieux” , reproche-t-il. Des vidéos d’elle diffusées sur le réseau ont manifestement été tournées dans son cabinet ou dans des bases de la Défense. “Il y a une imprudence qui me paraît manifeste et déraisonnable dans le chef de parlementaires, de membres du gouvernement, et en particulier de la ministre de la Défense”, conclut le député.