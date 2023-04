Grimbergen s’oppose à l’implantation d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile vulnérables

Depuis de nombreux mois, Fedasil et la secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration Nicole de Moor (CD&V) se creusent la tête pour trouver des places supplémentaires au réseau d’accueil qui sature. Face à l’ampleur de la crise, les instances de l’accueil cherchent partout : dans le parc de la régie des bâtiments, dans les locaux de la Défense, etc. Il arrive aussi que des privés se signalent et disent avoir des biens à mettre à disposition. C’est le cas par exemple à Grimbergen. Fedasil a été contacté par un privé qui signalait avoir une maison de repos disponible pour l’accueil des demandeurs d’asile. Le lieu n’est pas anodin. Il dispose d’installations médicales qui permettraient l’accueil d’une centaine de personnes nécessitant un suivi médical, un public particulièrement vulnérable. S’il voyait le jour, ce centre serait le premier doté d’un tel équipement au sein du réseau Fedasil.