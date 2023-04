Cet article permet aux députés ayant presté une carrière mixte, mêlant activités privées et publiques rémunérées, de dépasser de 20% le plafond fixé pour leur pension.

Le Bureau demande par ailleurs une concertation avec les autres assemblées afin d'harmoniser les règles applicables aux pensions parlementaires et réclame "une concertation urgente avec le SFP Pensions pour solliciter son analyse en matière de cumul de pension".

Il sollicite enfin une seconde étude juridique sur le règlement du parlement wallon du 10 juillet 2013 "qui analysera également la possibilité de récupérer les montants perçus au-delà du plafond Wijninckx".

"Suspendre, ce n'est pas supprimer. Nous comprenons qu'il faut modifier le règlement via une séance plénière du parlement mais nous aurions voulu une décision politique plus forte qu'une simple suspension. Et la question reste de savoir pourquoi André Frédéric, le président du parlement wallon, a mis tant de temps à agir alors que les autres parlements ont pris les choses en main plus rapidement", a de son côté réagi le chef de groupe du PTB au parlement régional, Germain Mugemangango.

Le parti d'extrême gauche souhaite par ailleurs aller plus loin. "Il y a tout un chantier devant nous pour aligner le statut des députés à celui de la population. La première chose à faire, c'est que ce soit le SPF pensions qui prenne en charge la pension des députés. Et il faut évidemment passer par une diminution des rémunérations des parlementaires pour que les pensions des députés soient comparables à celles du monde du travail", a-t-il plaidé.