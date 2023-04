"Il ressort de l'enquête effectuée par le SGRS (Service Général du Renseignement et de Sécurité) et de l'examen du dossier de l'intéressé qu'il ne présente plus les garanties suffisantes en matière de loyauté et d'intégrité", peut-on lire dans un arrêt du Conseil d'État.

Le SGRS pointe plusieurs éléments dans son rapport: consommation de stupéfiants, appartenance et participation aux activités d'un groupe de hooligans, faits de violence, et l'expression d'une idéologie extrémiste de droite.

Les informations collectées et analysées par le SGRS à propos des affinités de B. R. avec l'extrémisme de droite constituent la base d'une enquête menée par un juge d'instruction et par le parquet fédéral, du chef de "menaces d'attentats terroristes". À ce stade, les investigations n'auraient pas révélé l'intention d'un passage à l'acte guidé par une animosité envers les institutions belges.